Davide Craviotto scopre la Ronde Città dei Mille

Genova – Chiusura di stagione nel bergamasco per Davide Craviotto, che sabato e domenica prossimi sarà al via della “Ronde Città dei Mille“, in programma ad Alzano Lombardo ed onorata dalla partecipazione di ben 147 equipaggi iscritti. Il pilota genovese sarà in gara al volante della Peugeot 208 R2B della By Bianchi e con il fido “naviga” Fabrizio Piccinini alle note.

“Abbiamo optato per questo rally – osserva il portacolori della scuderia Project Team – dopo che è “saltato” il Trofeo delle Merende. Qui non ho mai corso ma ne ho sempre sentito parlare bene: il numero di adesioni raggiunte per questa edizione altro non fa che confermare i giudizi positivi. Da parte nostra, c’è curiosità per la gara e per gli antagonisti, molti dei quali per noi del tutto nuovi, ma c’è anche un pò di apprensione, perché in classe R2B saremo in 23: oltre alla quantità non mancherà la qualità degli avversari e questo significa che sarà molto difficile portare a casa un buon risultato, un piazzamento importante con cui chiudere al meglio una stagione interessante. Sarà durissima, lo ripeto, ma ci proveremo”.

Il programma della “Ronde Città dei Mille” prevede, sabato, dopo le verifiche e lo shake-down, la partenza alle ore 19:01 con la rituale presentazione degli equipaggi in gara; domenica, invece, la sfida con il cronometro, articolata su quattro salite tra Nembro e Selvino.