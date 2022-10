Davide Craviotto prepara la finale al Rally delle Palme

Il pilota genovese in gara test in vista di Cassino

Ci sarà anche Davide Craviotto al via, sabato prossimo, del 23° Rally delle Palme. Il pilota genovese, conquistato l’accesso alla finale della Coppa Rally di Zona con l’ottima prova fornita al recente Rally 1000 Miglia, parteciperà alla gara imperiese in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio di Classe Rally5 che gli sarà messa a disposizione dalla Gima Autosport.

“Il “Palme” non era nei nostri programmi – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – infatti ci siamo iscritti all’ultimo, dopo essere riusciti a ritagliarci dagli impegni di lavoro il tempo necessario da dedicare al rally. Utilizzeremo la gara come allenamento e per effettuare dei test in vista della finale, sperando di riuscire a fare le maggiori variazioni possibili“.

“Pertanto – conclude Davide Craviotto – correremo senza guardare la classifica ma solo per macinare km e provare nuove soluzioni di settaggio da utilizzare nell’appuntamento di Cassino, dove la concorrenza sarà numerosa e qualificata“.

Genova, 11 ottobre 2022