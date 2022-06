Danzarenzano arte, premiato il Primo Ballerino Jacopo Tissi nel pomeriggio di Sabato 25 Giugno alle 17 nella Sala Quadrivium di Genova

Danzarenzano arte, premiato il Primo Ballerino Jacopo Tissi, alla presenza delle autorità e di prestigiosi ospiti, la cerimonia di consegna dello storico e prestigioso Premio, quest’anno conferito al Primo Ballerino Jacopo Tissi.

Relatrice d’eccellenza, accanto alla direttrice artistica Patrizia Campassi, la Prof.ssa Marinella Guatterini, grande esperta di danza che ha tracciato un breve profilo di Tissi, elogiandone le qualità tecniche ed espressive e raccontandone il percorso formativo ed artistico.

Patrizia Campassi, ha intervistato Jacopo Tissi, ponendolo al centro dell’attenzione, e toccando diversi interessanti argomenti, legati alla sua figura di artista internazionale e uomo sensibile. Estremamente emozionanti i video dei grandi balletti interpretati dal premiato, accanto a straordinarie danzatrici, e toccanti i video contributi che i tanti amici, artisti e personalità della danza hanno inviato a Tissi.

L’intervento della Dott.ssa Tiziana Lazzari, figura di spicco della città di Genova, che ha a cuore tematiche importanti legate alla salute e al benessere psico-fisico, ha invece coinvolto il pubblico presente in sala e quello che ha seguito la diretta streaming, sottolineando quanto la danza possa essere importante per la salute sia fisica che psicologica di chi la pratica.

Il Premio è stato consegnato al ballerino dalla direttrice artistica Patrizia Campassi, e dalla Dott.ssa Monica Canu, in rappresentanza del Comune di Arenzano, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione Arenzanese e del Premio giunto alla 24^ edizione, consegnato nel corso di questi anni ad artisti di fama internazionale, che hanno contribuito a far conoscere la città ligure a livello nazionale.

Presente il consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova, Sig. Claudio Garbarino che si è complimentato con la direzione artistica per il grande lavoro svolto e che ha portato i saluti del Sindaco Dott. Bucci.

Al termine dell’incontro e della premiazione Jacopo Tissi è stato letteralmente preso d’assalto, dai giovani allievi delle scuole, giunti appositamente per conoscerlo. Tissi, che ha ringraziato per l’importante riconoscimento ricevuto, Patrizia Campassi, il Comune di Arenzano, e la città di Genova, si è rivolto ai giovani, spronandoli a guardare sempre al futuro, senza mai dimenticare i grandi esempi del passato.

Jacopo Tissi ha ricevuto il PREMIO DANZARENZANO ARTE 24^ed. per le sue indubbie qualità tecniche ed artistiche, nonché per la sua sensibilità a livello umano e sociale e quale esempio per le nuove generazioni.

Conclude Patrizia Campassi, particolarmente felice per l’ottima riuscita dell’evento: “La premiazione di Tissi mette in luce l’estrema importanza dell’amore e della dedizione che bisogna avere per raggiungere traguardi importanti e gratificanti, e insegna a non sottrarsi mai alla fatica e all’impegno costanti, perché solo con queste caratteristiche si può arrivare lontano e coronare i propri sogni” Stella della danza mondiale e vanto italiano, danzatore dalle linee pure e dalla brillante tecnica, interpreta in modo versatile e stilisticamente impeccabile, sia il repertorio classico, che quello contemporaneo.

Le sue interpretazioni, intense e attuali, pur nel rispetto della grande tradizione classico-accademica, sono volte ad una continua ricerca di perfezione e bellezza, cifra di uno stile tecnicamente perfetto ma anche in linea con la grande evoluzione stilista del nostro tempo. Attraverso il suo gesto a favore della Pace, Tissi mette in luce anche le sue caratteristiche di uomo e artista che si trasforma in un paladino di Pace