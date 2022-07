D’Angelo: Tari alle stelle e ritardi consegna bollette, doppia beffa per i genovesi

“È forte la preoccupazione dei cittadini genovesi sulla mancata ricezione della bolletta Tari, in scadenza il primo agosto per le utenze domestiche e l’otto agosto per le utenze non domestiche”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo comunale del Pd Simone D’Angelo.

“I genovesi – ha aggiunto D’Angelo – rischiano di trovarsi con una doppia beffa. Da una parte la Tari più alta della storia di questa città, dall’altra more per i ritardi sui pagamenti per un evidente ritardo nell’invio delle bollette che rischiano ulteriore aggravio delle spese a carico dei cittadini.

A fronte della risposta dell’assessore Pietro Piciocchi, che fissa nel 19 luglio la data di consegna ultima delle bollette, auspichiamo che ci sia da parte dell’amministrazione comunale la comprensione dei ritardi che possono manifestarsi nei pagamenti, dando una soglia di tolleranza idonea a non scaricare sulle tasche dei genovesi colpe di altri”.