Dal Teatro Strappato di Arenzano si va in scena in streaming

Il 19 dicembre 2020 alle ore 18 sul canale YouTube del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano va in scena in streaming “La Liguria dei Poeti”.

Sabato 19 dicembre 2020 alle ore 18 sul canale YouTube “Sipario Strappato Communcation” andrà in scena in diretta streaming “La Liguria dei Poeti”, prodotto dal teatro arenzanese e dall’Antico Teatro Sacco di Savona.

Il Sipario Strappato lancia dunque ufficialmente lo streaming, con uno spettacolo gratuito solo per tutti coloro che si iscriveranno al canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCpI-EBNvyKGt3QbhLlhpSEg).

«Sarà un modo per farci gli auguri di Natale, per stringerci vicini e farci coccolare dalla bellezza della poesia in questo periodo faticoso e di attesa, nella speranza di riaprire le porte del nostro teatro il prima possibile» spiega Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato.

“La Liguria dei Poeti” è un viaggio teatrale che si immerge nella poesia dei poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro, Barile). Lo spettacolo è accompagnato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni.

Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria, ma dal

cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda

ispirazione per molti artisti.

Il percorso poetico, per la regia di e di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio

Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le

atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce), Federica

Calcagno (Violino) ed Enrico Bovone (percussioni).