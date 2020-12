Ripartono i Cine Ariston, City, Corallo, Odeon, Sivori

Nonostante la pandemia, si riaccendono le insegne dell’Ariston, City, Corallo, Odeon, Sivori da domani fino al 6 gennaio

Si accendono le insegne di Ariston, City, Corallo, Odeon, Sivori da domani fino al 6 gennaio. Un segnale per ricordare l’importanza della cultura nel primo anno dal dopoguerra senza cinema. Un modo per dire: siamo qui e non vediamo l’ora di aprire le porte e riaccendere le luci anche in sala, non solo sulla strada. Nel frattempo, l’attività di Circuito prosegue con l’offerta di dvd al Sivori, che nel foyer ospita Blockbuster Village, e con la piattaforma digitale #iorestoinSALA. Per chi vuole regalare cinema e sostenere Circuito, sempre domani parte la campagna natalizia di abbonamenti, che tiene conto della attuale chiusura e della nuova possibilità di vedere i film sulla piattaforma. Un modo per stare vicino al pubblico e rispondere alle tante persone che chiedono come aiutare le sale di cui sono affezionati fruitori, quest’anno chiuse per molti mesi a causa dell’emergenza sanitaria.