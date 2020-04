Dal Ministero dei Trasporti 200 mila euro per il Comune di Laigueglia

Laigueglia. Manutenzione straordinaria delle strade comunali e interventi per contenere il fenomeno di scorrimento delle acque piovane sulla superficie del terreno.

Dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arrivano 200 mila euro per il Comune di Laigueglia.

«Risultiamo nell’elenco dei beneficiari di un programma statale di interventi infrastrutturali per piccoli comuni che hanno programmato opere di immediata cantierabilità – dice il sindaco Roberto Sasso Del Verme – Si tratta indubbiamente di un importante incentivo all’attività amministrativa, che arriva peraltro in un momento particolarmente delicato, in cui si ha bisogno di notizie positive che fanno ben sperare e permettono di fare progetti per l’immediato futuro»