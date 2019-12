Da Venerdì 13 a Domenica 15 ritorna Sapori al Ducale

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre ritorna in Piazza Matteotti il consueto appuntamento mensile di Sapori al Ducale

Sapori al Ducale è la mostra-mercato che valorizza e promuove i prodotti tipici italiani, vere e proprie eccellenze che identificano il territorio e sono portatrici di valore per l’economia italiana.

Fra sentori d’inverno e sapori natalizi, saranno come sempre numerose le tipicità proposte, provenienti da diverse regioni italiane. Dal Piemonte il miele e i prodotti dell’alveare, ma anche il riso, i vini del Roero e del Monferrato, i pregiati formaggi e la pasticceria a base di nocciole.

Restando in casa, i produttori liguri porteranno sui loro banchi peperoncini, acciughe, olio extravergine del Ponente, i liquori e i dolci secchi per le feste.

Non mancheranno i sapori del sud come gli agrumi siciliani, taralli pugliesi e formaggi sardi.

Sabato 14 alle ore 16 sarà possibile partecipare ad una visita guidata a piedi nel centro storico della città, in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Genova, per scoprire le botteghe storiche fra sciamadde, drogherie e pasticcerie affascinanti.