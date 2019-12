Derby, Qui Genoa: prima tappa di avvicinamento

Tutti presenti all’appello, poi strade disgiunte. E’ ripartita con la prima tappa nel percorso di avvicinamento alla stracittadina l’attività del team, il giorno dopo il pareggio con gol di Lecce tra le emozioni che l’incontro ha generato. Riscaldamento, esercitazioni e una partitella a campo ridotto, a margine del programma di recupero cui è stato sottoposto parte del gruppo, hanno accompagnato la mattinata dopo la verifica delle condizioni in infermeria che verranno approfondite a bocce fredde. Lavoro specifico per i portieri Jandrei e Marchetti con i preparatori. In campo si è rivisto Saponara sulla via del recupero dall’infortunio che aveva decretato il forfait nell’ultima convocazione.