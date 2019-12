Venezia-Spezia, prevendita aperta per il Penzo

Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per il 16° turno della Serie BKT ’19-’20 tra Venezia e Spezia, in programma allo stadio “P.L. Penzo” sabato 14 dicembre alle ore 15:00, è attiva sul circuito TicketOne.

SETTORE OSPITI

Intero € 14 + d.p.

Indirizzi rivendite provincia di La Spezia:

via Fiume 55, La Spezia;

viale San Bartolomeo 351, La Spezia;

corso Cavour 392, La Spezia.

Biglietti del settore ospiti in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 13 dicembre.

I minori di 6 anni possono accedere alla partita gratuitamente purchè in possesso del titolo di accesso, che potrà essere richiesto esclusivamente allo Store Ufficiale Venezia FC di Mestre in via Pascoli 11 e presso la biglietteria dello stadio il giorno della partita.

E’ previsto l’ingresso gratuito per gli under 14 se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado nella misura di un minore per ciascun maggiorenne ed i biglietti potranno essere richiesti esclusivamente allo store ed alla biglietteria dello stadio il giorno della gara.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito: sport.ticketone.it con modalità print@home.