Da Sanremo alla Costa azzurra, il fascino dei casinò

Il fascino della Liguria si estende lungo e dentro la splendida linea marittima di tipo mediterraneo che la rende così famosa.

Le Cinque Terre, Genova e gli altri avamposti naturali dei quali dispone questo luogo così unico nel nord d’Italia sono tra i migliori biglietti da visita di una regione nella quale la città di Sanremo spicca come la più famosa dal punto di vista culturale. In primis perché al suo interno viene ospitato il festival della canzone italiana come leggiamo anche sul sito della RAI, un evento assoluto che ogni anno richiama milioni di spettatori davanti alla TV e svariate migliaia al celeberrimo teatro Ariston. Oltre a questa kermesse così importante e ormai storicamente inserita nel contesto culturale italiano, tuttavia, Sanremo è nota anche per una struttura che spicca su tante altre, oltre a quella del Festival. Si tratta del suo casinò, la cui architettura rimanda a tempi gloriosi.

Il Casinò di San Remo, una gioia unica nel suo genere

La città dei fiori è una delle più belle d'Italia e il suo glamour è secondo a pochissime realtà europee. In questo contesto, la struttura del casinò di Sanremo spicca come una delle più affascinanti in assoluto, per via dello stile Liberty ideato dall'architetto francese Eugene Ferret. Costruito e inaugurato nel lontano 1905, quando gli scambi culturali tra l'Italia e la Francia erano fiorenti lungo la splendida striscia di terra che collega la Liguria alla Costa azzurra, questa struttura è una delle poche in Italia nelle quali si possono giocare i classici giochi d'azzardo che hanno fatto la storia. Parliamo della roulette, del Blackjack e del Poker, giochi che hanno trovato ormai oggi la loro consacrazione a livello virtuale. Per quanto riguarda il casinò di Sanremo si tratta di una gioia architettonica unica nel suo genere, visto il grande salone interno in stile '500 che gli conferisce una bellezza particolare e che riporta proprio ai primi tempi delle case da gioco, la prima delle quali nacque sempre in Italia, ma a Venezia.

Nizza e Monaco, due case da gioco storiche in Francia

Non lontano da Sanremo esistono altre due case da gioco fisiche che continuano a rappresentare delle mete obbligate per i gentlemen provenienti da tutto il mondo e che amano divertirsi al tavolo verde. Parliamo del Casinò di Montecarlo e di quello di Nizza, i più importanti della Francia mediterranea e senza dubbio quelli con più glamour in assoluto. Il primo, soprattutto, vanta dell’esclusività del Principato, un luogo nel quale il lusso la fa da padrone e in cui si svolge persino un prestigioso gran premio di Formula 1 nelle strade cittadine. Quello di Nizza, meno prestigioso ma comunque molto affascinante dal punto di vista architettonico, rappresenta un’alternativa importante per coloro che intendono visitare la città più italiana di Francia, dove l’amore per la cultura nostrana è talmente forte da sembrare di non aver mai lasciato del tutto il nostro Paese d’origine.