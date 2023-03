Da oggi a Sanremo Carmen Spigno espone a Villa Assereto

IMPERIA. 21 MARZ. La grande attesa per gli appassionati d’arte per la personale dell’artista dianese Carmen Spigno è finita. Oggi si inaugura infatti la mostra della “pittrice delle terre”, alle ore 17, presso l’Ufficio dei Private Banker dell’agenzia Sanpaolo Invest di Sanremo, nella splendida Villa “Siro Andrea Carli”, oggi Villa Assereto, in via Roma 33.

“Il Valore della Terra”, questo il titolo della mostra, presenta una quarantina di opere della Spigno, che è stata apprezzata già dai vertici della San Paolo Invest, in occasione di una precedente analoga esposizione organizzata con grande successo di pubblico e di critica nell’ agenzia di Imperia.

“Tele, tavole e carte- ci ha spiegato Alfredo Sgarlato, psicologo e noto critico d’arte, che ha anche collaborato all’organizzazione dell’evento- di pregio che saranno ospitate negli spazi della stupenda palazzina, allo scopo di far conoscere anche a Sanremo il lavoro pluridecennale della Spigno, artista di valore che nell’ambito matuziano purtroppo non è conosciuta ancora come meriterebbe”.

Carmen Spigno ha studiato disegno e pittura presso il Centro Italiano Artistico Culturale di lmperia (C.I.A.C.), diretto dal maestro Giuseppe Balbo di Bordighera, cofondatore del Festival Internazionale del Fumetto. Insegnante elementare, per anni si è dedicata all’insegnamento incentrando il suo metodo didattico sulle arti figurative, dal disegno alla pittura, dal fumetto al teatro e alla musica, dalla fotografia al cinema. Fondamentale è stato nel 1997 l’incontro con il pittore genovese Andrea Bagnasco, membro del Gruppo delle Terre, che segna una svolta nel suo processo artistico, indirizzandolo verso nuove ricerche cromatiche e stilistiche. Da allora si è dedicata con grande passione alla pittura con i pigmenti e le resine naturali, che lei stessa cerca e raccoglie, perseguendo una continua sperimentazione sulle tracce ed i segni che essi imprimono sui materiali più diversi. Ha all’attivo decine di personali alcune di grande prestigio. La Spigno è anche una attiva promotrice culturale: nel 1998 ha infatti fondato il Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit insieme con l’olandese Rudolf Neervort Van de Poll ed il tedesco Carl Schoenfeld.

“La tecnica utilizzata dalla Spigno –conclude Sgarlato-è inconsueta e molto personale, dato che il mezzo pittorico scelto consiste nei pigmenti naturali delle terre liguri, e non solo, tenuti insieme da un collante ricavato dalle resine degli alberi da frutto. Praticamente una pittura ecologica che si rifà alle tecniche usate dai nostri antenati preistorici. Anche il supporto sul quale stende le terre non è convenzionale, in quanto la pittrice compie una continua sperimentazione volta alla ricerca delle reazioni che le terre producono sui vari sostrati utilizzati, ovvero carta, tela, juta, legno, sughero, ardesia ed altri materiali”.

Nell’ambiente artistico sanremese la Spigno è stata accolta con grande interesse, curiosità e simpatia da parte di coloro che già hanno potuto vedere alcune delle sue opere durante l’installazione. La mostra viene realizzata grazie al sostegno di Sanpaolo Invest, nella persona del Regional Manager Davide Siri e della Private Banker Barbara Morassi. La mostra si concluderà giovedì 31 agosto.

Nel suo lungo percorso artistico la pittrice ha raccolto una grande quantità di consensi ed apprezzamenti da parte di pubblico e critica. Hanno infatti scritto di lei, fra gli altri, Walter Accigliaro, Luciano Caprile, Stefano Picasso, Guido Folco, Ettore Cerruti, Ugo Ronfani, Clotilde Paternostro, Adalberto Guzzinati, Pascal Mc Lee, Clizia Orlando, Patrizia Valdiserra, Francesco Gallea, Carlo Cormagi, Silvia Bottaro, Arnaldo Fontana, Nicola Davide Angerame, Aldo Ghidetti, Francesca Bogliolo, Ferdinando Molteni, Massimo Boero, Augusto Andreini, Armando D’Amaro, Daniele Decia, Barbara Testa, Stefano Pezzini, Giò Barbera, Mara Giovine Scavuzzo, Wolfgang Meixner, Patrizia Gioia, Gianni Daccomi, Romano Strizioli, Patrizia Valdisserra, Eliana Miraglia, Fabrizio Angeli e Simonetta Vandone. Le visite sono previste su prenotazione telefonica al numero 0184 59811, mentre per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 338 850 4478, o inviare un messaggio all’ indirizzo di posta elettronica carmen@carmenspigno.it oppure consultando il sito www.carmenspigno.it

CLAUDIO ALMANZI