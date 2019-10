Da lunedì ad Albenga il via del 37esimo Corso AVO

SAVONA. 30 OTT. Prenderà il via lunedì novembre (inizio alle ore 17) all’ Ospedale ingauno, il 37° corso gratuito di formazione per aspiranti volontari ospedalieri, organizzato dall’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), sezione di Albenga, che ha lo scopo di allargare il numero di soci e collaboratori del sodalizio. Possono parteciparvi coloro che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato gli 80 anni e che abbiano un po’ di tempo libero da dedicare a questa iniziativa.

Si tratta di un corso attraverso il quale l’Avo cerca di attrezzarsi sempre meglio per rispondere alle crescenti richieste che vengono dal territorio e dall’utenza. La lezione introduttiva sarà tenuta dalla presidente della sezione ingauna Aureliana Leppori (che parlerà del significato e dell’ essenza del volontariato Avo e del Decalogo di comportamento deontologico dei volontari).

Le lezioni si terranno dal 4 al 20 novembre, sempre presso la Sala riunioni dell’Ospedale di Albenga. Si alterneranno in cattedra molti validi relatori fra cui la dottoressa Giuliana Carrega, dirigente medico struttura complessa malattie infettive; la psicologa Maria Rosa Martin, ex dirigente dell’Asl 2, docente di Psicologia Clinica e direttore del Consultorio diocesano di Albenga; la dottoressa Daniela Bosso, logopedista presso l’ Ospedale di Albenga; l’ assessore alle politiche sociali del Comune di Albenga Simona Vespo che è anche delegata alla Pubblica istruzione ed al Distretto Socio Sanitario e la dottoressa Fulvia Abbo, coordinatrice del Distretto Sanitario Albenganese-ADI.

Ai partecipanti al corso verrà anche rilasciato un diploma che consentirà loro di svolgere servizi di volontariato presso l’ Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, la Residenza Sanitaria Assistita di Albenga; l’ Istituto “Domenico Trincheri” di Albenga, la Residenza Sanitaria Assistita Val Merula di Andora, la Residenza Protetta Val Merula di Andora e la Casa di Riposo “G. Natale” di Alassio.

“Seguendo questo corso –ci ha spiegato la presidente dell’ Avo Aureliana Leppori- alcuni nuovi volontari diventeranno capaci di collaborare alle attività di sostegno al malato che si svolgono quotidianamente in alcuni importanti plessi sanitari ospedalieri del comprensorio ingauno. Accrescere il nostro numero di volontari vorrebbe dire riuscire a garantire anche la nostra presenza nelle Case di riposo di Alassio e Ceriale. Diventare volontario Avo vuol dire anche sfruttare l’ occasione per sentirsi utili facendo del bene: insomma è un’opportunità per tutti quelli che dispongono di qualche ora libera alla settimana. Tutti i nuovi volontari AVO saranno utili ai malati, agli anziani, a coloro che hanno bisogno di sostegno data la loro fragilità, collaboreranno attivamente alle molteplici iniziative della nostra associazione”.

Per chi vuole iscriversi è possibile rivolgersi alla sede Avo (presso l’ Ospedale di Albenga) il martedì dalle 10 alle 12 ed il venerdì dalle 15 alle 17. E’ possibile anche telefonare ai numeri 0182 542842 0182 470040 e 0182 556216. Infine è possibile anche iscriversi, all’ ultimo momento, presentandosi lunedì 4 novembre, ad Albenga, a partire dalle ore 16, prima dell’ apertura del corso.

