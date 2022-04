Da domani ad Alassio tornano gli Smeralda 888

SAVONA. 5 APR. Torna la grande Vela nella Baia del Sole per il Trofeo Carpaneda e per la Luigia Academy Cup che si svolgeranno da domani a domenica. Quest’anno oltre al prestigioso appuntamento in memoria di Luigi Carpaneda, al largo di Alassio si svolgerà infatti anche la Luigia Academy Cup, il match race ideato da Luigi Guarnaccia che fino al 9 aprile, vedrà i giovani velisti della Société Nautique de Genève e lo Yacht Club de Monaco, affrontarsi in un duello alla meglio delle cinque regate a bordo di due Smeralda 888. Per la Société Nautique de Genève, il direttore sportivo Ezequiel Schargorodsky ha selezionato Guillaume Girod, Marc Stern, Noemie Megevand, Jessica Berthoud e Mathieu Fischer, mentre per lo Yacht Club Monaco la scelta del direttore sportivo Marco Stevanazzi ha premiato Bodhi Van Der Linden, Davide Marino, Mathis Duplomb, Noah Garcia e un quinto elemento ancora da confermare.

Ad organizzare i due eventi sono la Marina di Alassio S.p.A. ed il Circolo Nautico Al Mare aiutati da un gruppo di esperti altamente qualificato, guidato da Mauro Pelaschier e Flavio Favini che, investiti del ruolo di coach, affiancheranno i due team nel corso delle giornate di allenamento, con l’obiettivo di prepararli al meglio verso la finale di sabato 9 aprile, prevista sulla distanza di cinque match.

Già timoniere di Azzurra in America’s Cup nel 1983 e nel 1987, Mauro Pelaschier è considerato uno dei massimi rappresentanti e divulgatori del movimento velico italiano.

Velista dell’Anno 2003, Flavio Favini, tra i protagonisti della mitica vittoria italiana all’Admiral’s Cup del 1995 è considerato uno dei massimi interpreti delle principali classi monotipo.

Il Trofeo Carpaneda rappresenta l’ esordio stagionale per la flotta degli Smeralda 888: “Il successo dello scorso anno – spiega Carlo Canepa, presidente del Cnam Alassio – è stato un successo straordinario, l’occasione per riunire nel Porto Luca Ferrari i campioni di oggi e di ieri che il Circolo Nautico al Mare di Alassio ha dato alla vela italiana e internazionale. E’ stata una vera e propria festa della vela, dello sport e dell’amicizia: siamo felici di riavere la classe, questi grandi campioni e una novità per la nostra Baia, un mach race che si svolgerà proprio davanti al Molo di Alassio per consentire a tutta la cittadinanza, dalla spiaggia di assistere all’evento”

“C’è sempre grande gioia alla vigilia di un grande evento – aggiunge Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio – c’era lo scorso anno, quando abbiamo scoperto il Murale dedicato a Pietro Sibello e alla vittoria nella Prada Cup; c’è quest’anno per l’arrivo di questi grandi campioni. Tanta gioia e tanto lavoro organizzativo che ancora una volta andrà a mettere in luce la straordinaria professionalità di chi da tutta la vita respira vento e salsedine”.

Altro nome di peso entrato a far parte della Luigia Academy Cup è quello del Maestro Carlo Borlenghi e dello Studio Borlenghi che, tramite scatti entrati nella storia della vela, ha raccontato in modo unico ed esclusivo gli ultimi quarant’anni di yachting ad addetti ai lavori e appassionati: la sua presenza servirà a cristallizzare i ricordi di quella che, secondo l’intendimento di Luigi Guarnaccia, sarà la prima edizione di format destinato ad essere riprodotto e ottimizzato di anno in anno.

“Lo scorso anno mi sono divertita come non mai – ricorda Roberta Zucchinetti, argento ai mondiali Laser del ’93, oggi Presidente del Consiglio con delega allo Sport del Comune di Alassio – ho ripreso in mano la barra di una barca che non conoscevo insieme agli amici con cui ho condiviso anni di allenamenti nelle diverse classi. Quella che lo scorso anno è stata una sfida interna, con tinte di goliardia e sano agonismo, quest’anno si è trasformata in qualcosa di molto più grande: grandi campioni e giovani atleti: l’esperienza al servizio della fisicità in un mix esplosivo che è poi la formula destinata a creare altri campioni”.

Altre novità riguardano invece la collaborazione con Sailing For Environment, il progetto promosso dell’artista Valeria Serra, specializzata nella realizzazione di quadri e opere d’arte con rifiuti in plastica raccolti sulle spiagge de La Maddalena. Scelta per rafforzare l’impegno della Luigia Academy Cup verso la protezione dell’ambiente, l’iniziativa servirà per sensibilizzare i visitatori circa la dispersione delle plastiche in ambiente marino.

