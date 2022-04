Verona-Genoa 1-0, prima sconfitta per Blessin in rossoblu

Sconfitta amara per il Genoa che perde 1-0 al Bentegodi contro il Verona per un gol dell’ex Simeone.

In avvio ci prova Lazovic, la sblocca al 5′ l’ex Simeone su assist di Bessa. Risponde il Genoa con Melegoni e Portanova, attento Montipò. Palo di Caprari dopo la deviazione di Sirigu. La ripresa si apre con le occasioni per Simeone, di testa, e Destro, in rovesciata ma, nonostante un assedio, per Blessin arriva la prima sconfitta.

Verona Genoa 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 5′ Simeone (Verona)

AMMONITI: Sturaro (Genoa), Ceccherini (Verona), Tameze (Verona), Gudmundsson (Genoa)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Boseggia, Cancellieri, De Paoli, Frabotta, Sutalo, Retsos, Hongla, Praszelik. Allenatore: Igor Tudor

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Frendrup; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Amiri, Piccoli, Calafiori, Ghiglione, Ekuban, Azevedo, Yeboah, Galdames. Allenatore: Blessin.

Arbitro: Francesco Fourneau