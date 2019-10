Da Azione Frontale striscione e locandine per ricordare la marcia su Roma

Il Movimento di estrema destra Azione Frontale ha affisso in alcune città italiane tra cui Genova, degli striscioni e locandine come spiegano in una nota “con la sfrontatezza e l’identità che ci contraddistingue” nella ricorrenza della marcia su Roma con la scritta “28/10/1922 Nel segno del littorio noi abbiamo vinto. Nel segno del littorio, noi vinceremo domani”.

“Quel 28 Ottobre del 1922 – si legge su Facebook – iniziò una Marcia che ancora oggi nei nostri cuori e nel nostro spirito stiamo percorrendo.

La Marcia su Roma fu la svolta per il nostro paese che permise finalmente al nostro popolo di alzare la testa e di essere ammirato in tutto il mondo. Quel giorno si restituì la Patria al Popolo. Questo anniversario, a Roma, Padova e a Genova lo abbiamo voluto ricordare a modo nostro,con la sfrontatezza e l’identità che ci contraddistingue. Le locandine affisse in alcuni punti strategici sono un invito ai cittadini…”