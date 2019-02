Cus Genova, week end intenso per i biancorossi

Week end ricco di impegni per le squadre biancorosse del Cus Genova: rugby, pallavolo, atletica e pallacanestro nle menù.

RUGBY. Il CUS Genova Rugby di Edd Thrower sarà impegnato nel campionato nazionale di Serie A domenica alle 14:30 in trasferta contro Parabiago. Biancorossi sesti a 30 punti, avversari quinti a 31. Scontro diretto dunque per il quinto posto.

PALLAVOLO. Impegno molto importante in chiave salvezza per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato nazionale di Serie B. Universitari pronti a sfidare Sant’Anna domani alle 18:00 al PalaCUS per provare a conquistare punti essenziali. La squadra maschile di Serie D sarà impegnata domani alle 21:00 a Sestri Levante contro Villaggio, mentre quella di Prima Divisione sempre domani ma alle 11:00 al PalaCUS contro Santa Sabina. Per quanto riguarda le femminili, le ragazze del CUS Rosso di Seconda Divisione affronteranno lunedì alle 20:45 Campomorone al PalaCUS, mentre quelle del CUS Bianco affronteranno al Nautico l’Albaro Volley alle 14:00. A riposo la squadra di Prima Divisione, mentre la Junior di Terza se la vedrà domenica al PalaCUS alle 20:30 contro Spazio Sport.

ATLETICA LEGGERA. Nel fine settimana andranno in scena i Campionati Italiani Indoor ad Ancona. Per il CUS Genova sui 60 hs Luminosa Bogliolo andrà a caccia del titolo tricolore. Sui blocchi nella stessa gara anche Eleonora Ferrero, altra atleta biancorossa.

PALLACANESTRO. Impegno da non sottovalutare in Serie C Silver per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin. Domani alle 20:45 gli Universitari riceveranno Recco di coach Bertini, squadra completamente diversa rispetto al girone d’andata, non tanto negli uomini quanto nella consapevolezza dei propri mezzi. Ottenuti due successi vitali, la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova andrà a far visita a Valpetronio di coach Vaccaro nella sua Scolastica di Casarza Ligure.