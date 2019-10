Cus Genova, risultati biancorossi nel fine settimana

Risultati Del Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova.

RUGBY. Nel weekend è arrivato l’esordio della prima squadra femminile del CUS Genova Rugby in Serie A. Avversaria di giornata per capitan Cavina e compagne è stata Tortona, squadra superata con un convincente 27-0. Grande reazione da parte della squadra alla sconfitta di domenica scorsa e ottima preparazione della partita da parte di Gianluca Sandri.

PALLAVOLO. Esordio vittorioso nel campionato nazionale di Serie B per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto. Successo in quattro set contro la squadra lombarda, con solamente un leggero calo di concentrazione nel terzo set. Netta superiorità dimostrata da parte dei Biancorossi e tre punti in classifica.

PALLACANESTRO. Il CUS Genova Basket di coach Pansolin era atteso dalla sfida insidiosa a Rapallo contro Recco di coach Bertini. Insidiosa perché i recchesi sono una delle squadre più in forma del momento e perché gli Universitari di presentavano con una formazione molto rimaneggiata e giovanissima. Un successo dunque, quello colto con il risultato di 61-87, che permettere agli Universitari di continuare sempre più su questa linea “verde”.

HOCKEY. Weekend amaro per il CUS Genova Hockey, che nella giornata di domenica ottengono solamente un pareggio a reti bianche contro gli avversari del Genova Hockey 1980. Per i Biancorossi di Ferrero si tratta del secondo stop consecutivo dopo la sconfitta di domenica scorsa, che vede così concludere i Cussini a 7 punti su 12 disponibili. Un bottino magro in relazione al potenziale degli Universitari che sono però ancora in piena corsa per i Playoff.