Cus Genova, quattro gli impegni principali del week end

Quattro gli impegni principali delle compagini biancorosse del Cus Genova in questo fine settimana.

RUGBY. Conquistata la semifinale promozione matematicamente a tre giornate dalla fine, il CUS Genova Rugby di Tosh Askew prenderà parte all’ottava sfida del girone. Partita domenica a L’Aquila alle 14:30 contro i padroni di casa per i Biancorossi.

PALLACANESTRO. Ultima sfida del girone di qualificazione ai Playoff per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin. Già qualificati matematicamente alla fase finale, i Biancorossi se la vedranno sabato alle 21:00 al PalaCUS contro il giovane Pegli di Giovanni Piastra, reduce dalla vittoria a sorpresa in trasferta contro il Tigullio.

PALLAVOLO. Anticipo di metà settimana per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto in Serie C. Vittoria per 3-1 contro Finale e primo posto solitario temporaneo, in attesa dei risultati delle altre. Per quanto riguarda le compagini maschili di Prima Divisione, il CUS Rosso sarà impegnato in casa del Sant’Antonio a Pegli sabato alle 19:00, mentre il CUS Bianco se la vedrà alle 17:00 a Nervi contro l’Audax Quinto.

TENNIS. Doppia sfida casalinga in Serie C per il CUS Genova Tennis. La compagine maschile, in campo dalla mattina, affronterà Loano. Quella femminile, invece, se la vedrà con la Taggese A nel primo pomeriggio. Sulla carta favoriti i ragazzi Biancorossi, mentre sfida molto dura per le ragazze.