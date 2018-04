Sabato concerto di Lealtà e Azione a Nervi, quartiere blindato?

Domani sera è in programma un concerto rock in un locale di Nervi organizzato da La Superba, associazione legata al movimento politico di estrema destra Lealtà e Azione che alcuni mesi fa aveva aperto a Genova la sua sede in via Serra tra le dure contestazioni di movimenti di estrema sinistra ed antagonisti “antifascisti”.

Lo ha annunciato oggi il movimento politico su Facebook: “Siamo finalmente lieti di presentarvi il primo concerto di Lealtà Azione a Genova! Un’occasione unica per riunire il branco sul mare per una serata che rimarrà incisa nella storia di questa città.

Vi aspettiamo numerosi, non mancate! (Info in privato)”.

E se il luogo del concerto doveva rimanere “riservato” è comunque trapelato che si dovrebbe svolgere in un locale sul lungomare di Nervi.

Sembra che i musicisti che si esibiranno (soprattutto la band dei Malnatt) abbiano un certo seguito fra i militanti di estrema destra, in gran parte skinhead, che arriveranno anche dalla Lombardia.

Secondo indiscrezioni, ci sarà anche un presidio di protesta da parte dei centri sociali.

Pertanto, la questura di Genova sta studiando l’impiego degli agenti per evitare che i due gruppi vengano a contatto. E così, dopo l’evento di alcuni mesi fa di CasaPound in viale delle Palme, il quartiere di Nervi probabilmente domani sarà ancora una volta “blindato” dalle forze dell’ordine.