Cus Genova, i risultati delle squadre biancorosse

Risultati Del Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova

RUGBY. Nella giornata di domenica è andata in scena la prima storica partita di Serie A femminile del CUS Genova Rugby, disputata in trasferta contro una squadra esperta come il CUS Pavia. Il primo tempo si è chiuso sul 15-0 a causa di un paio di azioni ben gestite e veloci dalle pavesi. Verso la fine del primo tempo le Biancorosse hanno cambiato la mediana e sono riuscite a tenere il gioco in mano e restare nella metà campo avversaria, ma la poca esperienza e sicurezza personale non ha permesso loro di andare in meta. Nel secondo tempo la partita si è un po’ scaldata. Nervosismo che è scaturito in un giallo e per dieci minuti le Biancorosse hanno giocato in 14, con le avversarie che hanno giocato al massimo finendo la partita con un punteggio di 59-0.

PALLACANESTRO. Il CUS Genova Basket di coach Pansolin aveva il compito di rialzarsi dopo la sconfitta all’esordio, patita all’overtime contro una diretta concorrente come Tigullio. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, contro un’avversaria che costituisce una novità nel panorama della Serie C Silver come Valpetronio dell’esperto coach Vaccaro. Break importanti nel primo quarto e nell’ultimo, che hanno permesso ai Biancorossi di chiudere la contesa sul 79-55. Uniche note stonate gli infortuni di Marco Dufour, Stefano Vallefuoco e di capitan Edoardo Bestagno.

HOCKEY. Sconfitta per 2-1 per il CUS Genova Hockey contro il Savona Hockey Club. Partita combattuta e tesa fino alla fine come da tradizione. Il CUS ha pagato, nuovamente, le pesanti assenze a centrocampo ma nei primi due tempi è riuscito comunque a giocare discretamente andando in goal su corto con Luca Zero e avvicinandosi al raddoppio sempre su corner corto. In seguito, anche a causa dell’infortunio di Ragucci, i Biancorossi si sono chiusi sempre più in difesa, rinunciando a creare azioni e affidarsi solo a lanci lunghi. Il Savona è passato in vantaggio su corto nel primo quarto, per poi tornare nuovamente in vantaggio, sempre con goal su corto, nel terzo quarto.