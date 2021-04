Cub Sanità: no a obbligo vaccinale, venerdì 30 protesta a De Ferrari contro Draghi

“No all’obbligo vaccinale, ai ricatti, alla sospensione dallo stipendio. Venerdì 30 aprile abbiamo quindi organizzato una manifestazione di protesta contro il Governo Draghi che si svolgerà alle 15 in piazza De Ferrari a Genova.”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabile della Confederazione unitaria di base (Cub) del comparto Sanità della Liguria.

“Giudichiamo inaccettabile e profondamente iniquo – hanno aggiunto – il D.L. 1 aprile 2021 n. 44 che, dimostrando un cinismo senza eguali e una profonda ingratitudine verso coloro che sono stati in prima linea fin dall’inizio della pandemia, pagando peraltro un prezzo salatissimo in termini di contagiati e deceduti, condanna a priori chi non può o non se la sente di vaccinarsi ad un lungo periodo di inattività, privandolo però di ogni fonte di reddito.

Per questo mettiamo da subito a disposizione di questi lavoratori i nostri uffici, i nostri legali, le nostre energie e la nostra capacità organizzativa, per contrastare questa deriva antidemocratica che non esita a violare leggi e trattati, nazionali ed internazionali, per costringere i lavoratori ad accettare un trattamento sanitario basato su vaccini ancora in fase sperimentale, di dubbia efficacia e dei quali ancora sappiamo poco o nulla circa gli effetti avversi, sia a breve che a lunga distanza.

Siamo inoltre contrari ad ogni forma di esclusione dal lavoro e ci batteremo per ottenere, quantomeno, adeguati interventi economici ed ammortizzatori sociali.

Alla manifestazione sono invitati non solo i lavoratori della sanità ma anche i pensionati, gli studenti, le altre categorie dei lavoratori che hanno a cuore la democrazia ed i diritti dei lavoratori”.