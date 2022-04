Cub, Cooperativa Ge.At dichiara stato di agitazione

Blocco di tutte le attività e possibili interruzioni di lavoro. Confermato sciopero maggio

In seguito all’assemblea dei lavoratori della Società Cooperativa Ge.At che si è tenuta lo scorso venerdì 8 aprile 2022, i lavoratori segnalano enormi disagi nel cantiere, in particolare nelle comunicazioni trasmesse all’azienda.

Per questo motivo i lavoratori in assemblea hanno confermato lo sciopero nazionale indetto dalla Cub e le OO.SS. di base previsto per maggio.

Cub: Il 15 aprile 2022 termina il contratto di appalto tra Sogegross e la Cooperativa

“I lavoratori – si legge in una nota della Cub di via Savona – confermano le voci che il contratto di appalto tra la Sogegross e la Cooperativa terminerebbe il prossimo 15 aprile 2022. Tale notizia sta allarmando i lavoratori tutti preoccupati per la prosecuzione del loro rapporto di lavoro. Si vocifera che l’azienda subentrante dovrebbe essere Az- Logistic. Ad oggi, nessuno ha preso contatto con i nostri RSA e con i lavoratori per informarli in merito all’eventuale passaggio ad altra società.”

Cub: il problema delle ferie e dei permessi e degli spostamenti orari di lavoro

Inoltre tali lavoratori evidenziano che quando vengono trasmesse “richieste di usufruire dei propri istituti contrattuali (anche per motivi urgenti) quali ferie e permessi, segnalano che spesso tali richieste rimangono disattese o negate senza spiegazioni alcune.”

“Alcuni nostri iscritti – prosegue la nota della Cub – lamentano continui spostamenti dell’orario di lavoro e, di conseguenza, di cambiamento di reparto senza il relativo preavviso, con notevoli disagi e malumori tra i lavoratori e le loro famiglie. “ e come “l’organigramma aziendale esposto presso l’ufficio della Cooperativa Ge.at, all’interno del cantiere della Sogegross, non è aggiornato, inoltre i lavoratori lamentano continui cambiamenti dei coordinatori scelti dal capocantiere che non corrispondono ai nominativi presenti nell’organigramma. Questi “coordinatori”, senza averne titolo, impartiscono ordini ai lavoratori ignari dei compiti che sono stati assegnati ai presunti coordinatori.”

Cub: lo stato di agitazione

“A nostro avviso – concludono dalla Cub – il loro modus operandi risulta oltremodo pressante ed opprimente, specialmente nei confronti dei nostri assistiti, che sottoposti a questo continuo stress si trovano in condizioni tali da non riuscire a lavorare serenamente aumentando di molto la possibilità di commettere degli errori e farsi male. “

Per questi motivi la Cub dichiara preavviso di stato d’Agitazione per tutte le maestranze della società Coop Ge.a.t operanti presso il cantiere della Sogegross S.p.a Lungotorrente secca 3,A a Genova Bolzaneto.

Aggiornamento.

La Cub ci comunica che la Cooperativa Ge.At, in seguito alle richiesta della Cub, ha dato la “piena disponibilità” ad un incontro in “tempi brevi”.