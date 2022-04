Carlo Felice, Bruckner. Rimandato a data da destinarsi concerto

Si tratta del concerto del 15 aprile 2022

Nell’imminenza dell’inizio delle prove del concerto sinfonico Ciclo Bruckner di venerdì 15 aprile 2022, purtroppo, è risultato un caso di positività al test per la diagnosi da Covid-19 e pertanto, con rammarico, il Teatro ha comunicato la cancellazione del concerto e il rinvio a data da destinarsi.

Il Ciclo Bruckner è un progetto sinfonico pluriennale volto all’esecuzione integrale della monumentale opera del compositore post-romantico austriaco fortemente voluto dalla Direzione della Fondazione Teatro Carlo Felice assieme Fabio Luisi, suo direttore onorario.

I detentori dell’abbonamento ai Concerti del Teatro Carlo Felice o dell’abbonamento Opera e Concerti gennaio-giugno 2022 e quanti hanno già acquistato un biglietto per l’evento potranno scegliere se partecipare all’esecuzione del concerto, in data da definirsi o richiedere il rimborso del proprio titolo di ingresso. Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre i 10 gg dalla data dell’evento, di persona alla Biglietteria del Teatro negli orari di apertura, tramite consegna del modulo di richiesta rimborso (scaricabile dal sito del Teatro, alla pagine dell’evento e disponibile in biglietteria), con indicazione del proprio IBAN, o via email, inviando il modulo di rimborso, con indicazione del proprio IBAN, unitamente a una copia digitale leggibile del proprio biglietto. I bonifici di rimborso saranno eseguiti entro il 10 maggio 2022.

La Biglietteria del Teatro Carlo Felice è aperta nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00

il sabato dalle 10.00 alle 16.00

Indirizzo: Galleria Cardinal Siri 6. a Genova.

Info: biglietteria@carlofelice.it

Tel. + 39 010 5381 433 – 334