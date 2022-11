Genova – Cset Conference. “L’attacco all’Ucraina ha generato un cambio di passo con attività di guerra cyber che si affiancano alla guerra tradizionale, ma le minacce più frequenti restano quelle legate al ramsonware, con la criminalità organizzata che cerca di ottenere vantaggi economici bloccando i dati e chiedendo un riscatto”. A dirlo questa mattina, a margine di Cset, la conferenza internazionale per la sicurezza informatica di infrastrutture e imprese, promossa dal Centro di Competenza Start 4.0, il direttore della Cyber & Security Academy di Leonardo, Stefano Bondi.

La due giorni è in corso di svolgimento presso il Palazzo della Borsa a Genova e tocca temi quali: IoT, 5G, Automotive, Railways, Artificial Intelligence, Correlation between Cyber security, security & safety (Cyber physical, Digitalisation vs Security/Safety), Cyber war, Supply chain and OSE (Operators of Essential Services) certification, Regulations (Italy and foreign experiences, suggestions) e Prevention and management of human error.

Leonardo, nell’ambito della conferenza, ha organizzato per questo pomeriggio una “caccia alla minaccia cyber” (Cybershield 2022 – Hunt the Threat”, sottolineando la necessità di una sempre maggiore formazione su questi argomenti.

“C’è un’elaborazione di McKinsey che stima in tre milioni, a livello globale, il fabbisogno di professionisti – spiega Stefano Bondi – che a livello italiano, come ha sottolineato il direttore dell’agenzia nazionale per la Cybersicurezza, riguarda circa 100 mila figure professionali.”

“C’è molto lavoro da fare – prosegue il direttore della Cyber & Security Academy di Leonardo – anche se, negli ultimi due anni l’Italia sta recuperando terreno e, grazie anche all’agenzia, attendiamo molte iniziative tese a formare nuovi tecnici. Utile potrebbe essere anche la riforma degli Its, gli istituti tecnici superiori organizzando percorsi specialistici. Come Leonardo, stiamo facendo accordi con gli istituti per formare nuove figure professionali in questo senso”.

La due giorni prosegue fino a domani con vari simposio quali l’analisi di un “Case Study di Israele”, alcune dimostrazioni per quanto riguarda l’impiego della cyber sicurezza con Sabba Security e Cetena e diverse tavole rotonde fra cui una sulla sicurezza dei veicoli e i rischi.

Il programma della due giorni sulla cybersecurity: https://www.csetconference.com/program-2022/