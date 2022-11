Ong, Landini a Genova: fare sbarcare tutti i migranti che arrivano dall’Africa

“La nostra posizione è molto precisa: tutte le persone che scappano dalla guerre e dalla fame devono essere accolte”.

Lo ha dichiarato oggi Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che a margine di un convegno a Genova, ha commentato le scelte del Governo in merito agli sbarchi di migranti dalle navi delle Ong, definite da molti “taxi del mare”.

“Così è stato – ha aggiunto Landini – nei mesi scorsi. Non comprendiamo, non condividiamo e non accettiamo quello che sta succedendo adesso.

Esiste sicuramente un problema che non è solamente italiano, ma dell’Europa. Tuttavia, non bisogna far morire nessuno e fare discriminazioni tra le persone.

Credo che questo sia un comportamento assolutamente sbagliato del Governo e per quello che ci riguarda va cambiato immediatamente”.