Domani conferenza 1284. La battaglia della Meloria per I Martedi de A Compagna

Il 6 agosto del 1284, nei pressi delle secche della Meloria, al largo di Livorno, Genovesi e Pisani si affrontarono in una delle più grandi battaglie navali del Medioevo. La causa immediata è la contesa per il controllo della Corsica. In realtà, al centro v’è soprattutto il tentativo di affermare la propria supremazia su tutto il Mar Ligure e il Tirreno al fine di salvaguardare le rotte per la Sicilia, l’Africa settentrionale e il Levante mediterraneo.

Le due città giunsero allo scontro al culmine di una serie di rivolgimenti – dalla caduta dell’Impero Latino di Costantinopoli all’ascesa della potenza angioina, allo scoppio della guerra del Vespro – che mettevano in discussione gli equilibri raggiunti a fatica. La ricostruzione del volto della battaglia consente di riportare alla luce, oltre alla brutalità del combattimento sul mare, il profilo di un Medioevo diverso: quello marittimo e navale, dove gli orizzonti improvvisamente si allargano e dove piccole città si rendono protagoniste di rivoluzioni – da quella commerciale a quella nautica, a quella finanziaria – capaci di mutare il corso della storia.

Il relatore, Antonio Musarra, è assegnista di ricerca presso la Cattedra di Storia Medievale dell’Università degli Studi di Firenze, docente di Paleografia latina presso l’Università degli Studi di Sassari e associato del Laboratorio di Storia Marittima e Navale dell’Università degli Studi di Genova.

Laureatosi in Storia Medievale presso l’Ateneo genovese, addottoratosi presso l’Università degli Studi di San Marino (RSM), ha conseguito una borsa di post-dottorato presso la Harvard University. Si occupa di storia del medioevo genovese, di storia marittima e navale e di storia della crociata. Ha dedicato alla Meloria un volume recente: “1284. La battaglia della Meloria”, Roma-Bari, Laterza, 2018.

