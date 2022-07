Croce Rossa, la gara regionale di primo soccorso alla Spezia

La Spezia, 15 luglio 2022 – Tutto pronto per la gara regionale di primo soccorso della Croce Rossa che si svolgerà domani nel centro storico della Spezia. Diverse squadre di soccorritori provenienti da tutta la Liguria si sfideranno per le vie e le piazze del centro affrontando diverse simulazioni di incidenti e scenari di soccorso, che vedranno impegnato anche un team di truccatori per riprodurre fedelmente ferite e lesioni nelle singole stazioni di prova.

Sarà una giornata all’insegna della formazione e del divertimento a cui potranno assistere dal vivo tutti i cittadini.

Le stazioni di prova, opportunamente transennate, verranno allestite in via del Prione (spazio antistante museo Lia), scalinata Guidoni (da via del Prione alla prima sosta della scalinata), via Sant’Agostino (statua di Wagner), scalinata San Giorgio (da via Manzoni alla prima sosta della scalinata), via D’Azeglio (spazio della fontana presso la Polizia Postale), ai giardini pubblici (in viale Mazzini dal monumento della Resistenza, dal monumento di Garibaldi e dal Palco della musica), in corso Cavour angolo via Magenta (davanti al bar Centrale), in via della Canonica (dall’oratorio di Santa Maria) e in piazza Cesare Battisti n. 8 (parcheggio Crédit Agricole).

Ogni squadra verrà valutata dai giudici in base alla tecnica di primo soccorso applicata, all’utilizzo dei presìdi (dove previsti), alla priorità assegnata ai diversi casi, all’organizzazione del lavoro, alla chiamata di soccorso, alla capacità di coordinamento del caposquadra e al modo di agire nei confronti degli infortunati. La squadra vincente parteciperà alla gara nazionale di primo soccorso in rappresentanza del Comitato Regionale CRI della Liguria.

La cerimonia di apertura è prevista alle 10.15 al Palco della musica, mentre la premiazione finale si svolgerà a partire dalle 19 in passeggiata Morin (lato battellieri).