Cresce Lubrano Tennis Academy con Kiron

Dopo Head e Mapei, la Lubrano Tennis Academy stringe una nuova partnership con una importante realtà nazionale che opera nel mondo dello sport. Si tratta di Kiron, un‘eccellenza nel campo dell’integrazione sportiva e della fisioterapia.

Kiron nasce nel 2002 dalla trentennale esperienza della Clinica Mobile, al servizio dei piloti del Motomondiale, e dall’intuizione del Dottor Costa di mettere a disposizione degli sportivi professionisti prodotti dedicati all’integrazione alimentare e alla riabilitazione. Da qui, ormai quasi 20 anni fa, il via all’attività di Kiron, basata soprattutto su ingredienti naturali, presto estesa dal Motomondiale e dal Superbike ai campioni del tennis, del basket, della pallavolo e di numerose altre discipline. Kiron oggi è nota per i suoi tre capisaldi: formulazioni all’avanguardia, massima qualità delle materie prime e dosaggi dall’efficacia comprovata. Con la Lubrano Tennis Academy, con cui si avvia oggi un rapporto di collaborazione per la stagione 2021, c’è una totale condivisione di valori: l’impegno quotidiano, l’eccellenza e la voglia di migliorare costantemente, ricercando soluzione vincenti, senza mai fermarsi.

“L’importanza di una partnership come quella avviata con Kiron è molteplice – afferma il maestro Marco Lubrano – Da un lato, per atleti e staff specializzato, c’è la possibilità di affrontare gli allenamenti con un supporto professionale di elevata e comprovata qualità, dal punto di vista dell’integrazione e della fisioterapia, e dall’altro l’interesse di Kiron per il lavoro svolto dalla nostra Academy, così come quello registrato da altre importanti aziende, è un ulteriore segnale che sempre più la nostra attività è apprezzata in ambito nazionale con una visibilità crescente”.

“Mai come in questo momento, in cui il settore sportivo è tra quelli maggiormente penalizzati dall’emergenza Covid-19, Kiron desidera esser al fianco di atleti, allenatori e dirigenti per alimentarne i sogni coerentemente con la nostra campagna #nonfartifermare, legata alla capacità dello sport di insegnare a non abbattersi di fronte alle difficoltà – afferma Paolo Macchiagodena, fondatore di Kiron – Siamo felici di poter sostenere l’attività della Lubrano Tennis Academy e del maestro Marco Lubrano perché conosciamo i valori di questa struttura che, con un affiatato staff specializzato, è da molti anni al lavoro per aiutare giovani tenniste e tennisti a coronare le proprie ambizioni di vertice”.