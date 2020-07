Non riesce il colpo per lo Spezia in Lombardia ed ora i liguri devono lottare per blindare la loro posizione in vista dei play off.

I liguri si presentano a Cremona con l’obbligo di vincere per non far festeggiare il Crotone, ma servirebbe una goleada per sperare davvero di andarsi a prendere quel secondo posto, un miraggio. Non accade nulla di tutto ciò e i grigiorossi resistono stoicamente, grazie anche a un’ottima prestazione del portiere Ravaglia, e rischiano addirittura di passare avanti in un paio di occasioni (una traversa per loro). Ma finisce 0-0 allo Stadio Zini per l’amarezza dei liguri.