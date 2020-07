Cremonese-Spezia, Italiano: Poco concreti in zona gol

Al termine del pareggio a reti bianche di Cremona è, come di consueto, il tecnico aquilottoVincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suo ragazzi: “Penso che anche oggi siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, però, soprattutto in questo ultimo periodo, non riusciamo ad essere concreti al punto giusto e manca quel guizzo che ci permette di strappare punti pesanti.

Anche questa sera aggiungiamo un piccolo mattone in più alla nostra classifica che ci permette di consolidare il terzo posto e di conquistare aritmeticamente i play-off e ne approfitto per fare i complimenti al Crotone che va in Serie A.

Siamo dunque dietro a due squadroni, Benevento e Crotone, e cercheremo di arrivare il più in alto possibile;se la squadra continua ad esprimersi in questo modo, penso che si debba essere fiduciosi per il futuro.

Sul fronte infortuni non mi voglio soffermare più di tanto, sono molto dispiaciuto per l’episodio accaduto questa sera, perché continuiamo a perdere giocatori di valore; mi auguro che non sia nulla di grave perché sarebbe una perdita importante per la squadra e spero che Elio possa essere dei nostri già dalla prossima partita.

Avevamo detto che oggi avremmo voluto dare minuti sia a Matteo Ricci che a Di gaudio. Mi sembra che si siano fatti trovare entrambi pronti: Matteo si è messo in mezzo al campo a far girare bene la palla e a dare geometrie, Antonio ha sfiorato il gol nei minuti finali.

Con Vitale non al 100% son contento anche per la prestazione di Ramos, il quale, lontano dal campo per diversi mesi, ha dimostrato questa sera di essere assolutamente competitivo. Come ho sempre detto è una rosa che viene coinvolta tutta, anche perché ho a disposizione tutti giocatori di grande qualità. Speriamo solo di recuperare più gente possibile, in modo da avere a disposizione un maggior numero di scelte.

Mi piacerebbe vedere un po’ più di concretezza in zona gol, a cominciare dalle palle inattive ; al momento è soltanto questo l’aspetto che manca alla squadra, che comunque continua ad esprimersi ad altissimi livelli.

Lunedì si rigioca e troveremo un altro avversario che vorrà fare risultato, pertanto sarà una gara da preprare bene e in cui dovremo cercare di portare a casa punti davvero importanti. Mancano due partite alla fine del campionato, dovremo cercare di dare fare un ultimo sforzo tutti insieme”.