Cremonese-Samp 0-1, Stankovic: Era fondamentale vincere

Stankovic commenta entusiasta la prima vittoria in campionato della Samp.

“L’importante è la vittoria, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, sapevamo che a decidere sarebbe stato un episodio favorevole – ha aggiunto -. Un altro rigore dopo pochi minuti poteva portare la gara su altri binari”. “La Cremonese è un’ottima squadra, veloce e diretta – ha proseguito -. Andando sotto così presto avremmo lasciato troppo campo alle spalle. Complimenti ai ragazzi, chi non sa soffrire non sa gioire”. “Ricordiamoci che la vittoria è di tutti, nel primo tempo abbiamo resistito con forza e non sottovaluterei tutti e quindici i giocatori scesi in campo – ha continuato Stankovic analizzando la gara-. Io volevo vincere questa partita, cercavo il modo di cambiarla. Al 65′ ho fatto cinque cambi perché la volevo vincere e dal 70′ l’abbiamo messa sui binari giusti ed è arrivato il gol, giusto premio per i ragazzi”. “Ai ragazzi ho detto che avremmo giocato anche dopo questa gara, bisognava solo farsi trovare pronti. Portiamo a casa tre punti ottenuti dopo tanta sofferenza e con gioia – ha concluso il tecnico della Samp -. È un buon punto di partenza, dobbiamo avere più certezze”.