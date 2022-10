Spezia, approvato dai soci il Bilancio d’esercizio del club ligure

Lo Spezia Calcio Srl comunica che, in data odierna, l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, come precedentemente predisposto ed approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data 30 settembre 2022. Il bilancio evidenzia una perdita di periodo pari a 17,7 M a fronte di un patrimonio netto positivo per 1,2 M.

L’esercizio 2021/2022, e di conseguenza la perdita rilevata, è stato influenzato notevolmente, oltre che dal perdurare della situazione pandemica, dalla ingente campagna trasferimenti effettuata nell’estate 2021, necessaria per far fronte alla “chiusura” per quattro sessioni del mercato trasferimenti, sanzione comminata dalla FIFA alla Società Spezia Calcio (pena ridotta successivamente), la quale ha portato alla contabilizzazione di ammortamenti per 8,7 M, in notevole crescita rispetto all’esercizio precedente (2,3 M).

Oltre a quanto sopra evidenziato, è bene notare come la Società abbia effettuato notevoli investimenti in infrastrutture, risorse umane e tecnologia, oltre che nel settore sportivo, come dimostrato dalla seconda salvezza consecutiva in Serie A conquistata sul campo.

Infine, anche nel corso dell’esercizio 2021/2022 si sottolinea il significativo sostegno finanziario del Socio Unico, che si è manifestato con versamenti in conto capitale per complessivi 19 milioni di euro, a conferma della solidità del progetto finanziario e della volontà di continuare a investire nel futuro del Club, con l’obiettivo di proseguire nella crescita del progetto tecnico, nel potenziamento della rosa e con la ferma determinazione di creare solide fondamenta per un futuro nel quale lo Spezia Calcio possa essere sempre più competitivo e ambizioso.

Contestualmente il Socio Unico ha approvato il budget per la stagione 2022/2023 che prevede ulteriori importanti investimenti da parte della Proprietà, al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati da un punto di vista sportivo e gestionale”.