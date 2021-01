Covid, lutto Croce Rossa Riva Trigoso: volontario contagiato e morto in ospedale

“Con grande dolore per noi , oggi è venuto a mancare un nostro milite, un punto di forza per noi, ha affrontato la pandemia con onore e diligenza fino all’ultimo. Andremo avanti per te con tutta la forza che abbiamo. Sarai con noi in ogni urgenza. Il consiglio direttivo e tutti i tuoi volontari ti abbracciano. Ciao Pietro”.

E’ il testo del post pubblicato ieri su fb dai responsabili della Croce Rossa di Riva Trigoso a seguito della scomparsa del volontario 54enne Pietro Lacamera.

Il volontario si era ammalato di Covid il 20 dicembre scorso. Non risulta che sia stato accertato dove si fosse contagiato.

In ogni caso, era stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione Covid dell’ospedale di Sestri Levante, dove è deceduto l’altra notte.

Gli oltre 40 militi della Croce Rossa di Riva Trigoso hanno effettuato i tamponi e tre sono risultati positivi, con conseguente quarantena.