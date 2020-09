Covid in Francia, i governatori Toti e Cirio chiedono vertice a Roma

I presidenti di Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti hanno chiesto un incontro urgente con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri degli Esteri Luigi Di Maio e della Salute Roberto Speranza per un vertice urgente sulle misure da adottare per l’emergenza coronavirus in Francia.

“Ho appena sentito al telefono – scrive Toti su Facebook – il presidente del Piemonte Cirio, per fare il punto sulla diffusione del covid in Francia. Nelle prossime ore manderemo una lettera congiunta al premier Conte e ai ministri Di Maio e Speranza per valutare la situazione alla luce dell’escalation dei contagi e ragionare su una possibile chiusura dei confini. Per chi arriva in Liguria dalla Francia è già obbligatorio il tampone e ogni altra eventuale decisione deve essere presa senza tralasciare nessun aspetto e esaminando attentamente il quadro epidemiologico.”