Covid 19, all’aeroporto di Genova tamponi rapidi

Aeroporto di Genova, Servizio tamponi attivato a seguito delle nuove normative dei Paesi Bassi sui passeggeri in arrivo e in transito

Ha preso il via questa mattina, all’Aeroporto di Genova, il nuovo servizio di tamponi rapidi dedicato ai passeggeri in partenza per Amsterdam con il volo diretto di KLM. L’iniziativa è stata avviata a seguito dell’introduzione da parte dei Paesi Bassi di nuove normative che prevendono che tutti i passeggeri in partenza per l’Olanda (sia per destinazione finale sia per scalo) debbano avere con sé un test Covid molecolare PCR effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco e un test Covid rapido, antigenico o molecolare, effettuato nelle 4 ore precedenti l’imbarco, con esito negativo. I passeggeri devono inoltre esibire un’autocertificazione di negatività.

Nella prima giornata di attività sono già una quindicina i passeggeri in partenza che hanno usufruito del servizio. Il punto di esecuzione dei tamponi si trova presso il desk di Casa della Salute situato al piano partenze, a fianco della biglietteria. Il nuovo punto di analisi sostituisce quello in modalità drive-through avviato a fine novembre.

Il servizio di tamponi rapidi sarà operativo nelle giornate di attività del volo per Amsterdam dalle 7:35 alle 10:35 (il volo parte alle 11:35). I tamponi sono prenotabili online sul sito di Casa della Salute (selezionando la prestazione “Tampone rapido presso Aeroporto di Genova”) o al numero 0109641083. In caso di necessità, è anche possibile acquistarlo sul momento presso la biglietteria dell’aeroporto.

I passeggeri riceveranno il referto del tampone in formato digitale e/o cartaceo entro mezz’ora dall’effettuazione del test. Il costo del servizio è di 30 euro.Per informazioni e prenotazioni: https://www.airport.genova.it/tamponi-amsterdam/