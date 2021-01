A S.Stefano Magra è iniziata nei giorni scorsi la campagna di vaccinazione anti Covid 19 per la popolazione ultraottantenne, precisamente per tutti i nati prima del 31 dicembre 1941

«Anche il nostro comune sta ricevendo le dosi necessarie alla vaccinazione della fascia più anziana e fragile della nostra comunità – ha dichiarato la sindaca Paola Sisti – Dopo tutto il personale sanitario pubblico e privato, il piano nazionale vaccinale prevede infatti che siano loro, gli anziani, in quanto soggetti più deboli e colpiti dalla pandemia a ricevere il vaccino.»

Il Comune sta procedendo con la consegna in cassetta di una comunicazione dedicata alla vaccinazione, nello specifico una lettera che chiarisce come manifestare la volontà di essere vaccinato, attraverso la compilazione di un apposito modulo da consegnare entro il 31 gennaio in busta chiusa all’ufficio protocollo in Piazza della Pace, dalle ore 9 alle ore 12 (si consiglia di utilizzare la busta inviata dal Comune).

Coloro i quali fossero impossibilitati a consegnare il modulo di persona all’ufficio Protocollo e/o, allo stesso modo, dovessero essere accompagnati per eseguire la vaccinazione, possono contattare il numero 335 5857488 o scrivere all’indirizzo email info@comune.santostefanodimagra.sp.it.