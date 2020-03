Covid-19, Alisa conferma: animali non sono contagiosi. Numeri telefonici servizi veterinari

“L’appello del 19 marzo 2020 lanciato dalla Protezione civile, che invita i cittadini a non abbandonare gli animali, è stato accolto anche nella nostra regione, dove per fortuna, ad oggi, non si registrano incrementi dell’inqualificabile fenomeno dell’abbandono di animali, che peraltro costituisce un reato penale”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili di Alisa.

“Ad oggi – ha spiegato il responsabile del servizio di veterinaria Roberto Moschi – non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, possano diffondere il nuovo coronavirus.

Per prudenza, si raccomanda comunque di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche anche dopo il contatto con i nostri animali.

Chiunque sia impossibilitato durante l’emergenza Covid-19 a mantenere il proprio animale domestico e a rispettarne il benessere attraverso le cure, l’alimentazione e che non sia in condizione, per comprovate necessità, di rispondere ai suoi bisogni (ad esempio, in caso di improvviso ricovero in ospedale per malattia Covid-19), può attivare i servizi veterinari pubblici delle Asl che interverranno affinché agli animali sia garantito un adeguato ricovero, seppur temporaneo, fino alla restituzione al proprietario.

Il Comune di pertinenza, in collaborazione con i servizi veterinari competenti per territorio, provvederanno al ricovero, alla custodia e all’affido temporaneo: per i cani, presso i canili comunali e, per gli altri animali, in strutture adeguate.

Anche i servizi di smaltimento di carcasse di animali domestici sono attività indifferibili.

Qualora in questi giorni il vostro amico a quattro zampe dovesse lasciarvi, è possibile contattare i servizi veterinari della Asl di riferimento, che provvederà al ritiro delle spoglie del vostro animale per l’invio alla termodistruzione, in condizioni di sicurezza» conclude Moschi”.

ECCO I NUMERI UTILI SERVIZI VETERINARI ASL – AREA DI SANITÀ ANIMALE

ASL 1: tel. 0184 536 853 – email: veterinari@asl1.liguria.it

ASL 2: tel. 019 840 5879 – email: sanitaanimale@asl2liguria.it

ASL 3: tel. 010 849 8654 – email: sanita.animale@asl3.liguria.it

ASL 4: tel. 0185 329082 – email: sanita.animale@asl4.liguria.it

ASL 5: tel. 0187 535065 e-mail: sanita.animale@asl5.liguria.it