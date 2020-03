I carabinieri di Ventimiglia portano le uova ai bambini della Terapia multisistemica in acqua

Ventimiglia – I carabinieri del comando compagnia di Ventimiglia e della stazione di Ventimiglia hanno preparato una sorpresa per i bambini e i ragazzi con difficoltà intellettive e relazionali che effettuano la «Terapia multisistemica in acqua».

A causa delle restrizioni avute in queste settimane, relative all’emergenza Covid-19, la cooperativa sociale TMA Group non poteva consegnare le uova di Pasqua per questi bambini, ma proprio i militari si sono resi disponibili adoperandosi per la distribuzione ad alcune famiglie tra Ventimiglia e Camporosso. Un semplice gesto che ha permesso ai bambini di vivere un piccolo momento di gioia nel ricevere le uova da “corrieri” speciali, realizzato proprio per far sentire loro e alle loro famiglie la vicinanza dell’Arma anche in questo periodo emergenziale.

La «Terapia multisistemica in acqua» in provincia di Imperia si svolge in collaborazione con la Polisportiva IntegrAbili di Sanremo che si occupa da anni di progetti sportivi sul territorio per persone con disabilità.