Costamaglio, incidente tra moto e auto: centauro soccorso con l’elicottero

Genova – Incidente stradale ieri intorno alle 16.40 sulla Strada statale 45 all’altezza a Costamaglio all’altezza di Scoffera, nell’entroterra di Genova.

Un uomo di 40 anni alla guida di una moto, per causa in via di accertamento, si è scontrato con un’auto.

Ad avere la peggio il centauro che, nell’urto, è stato sbalzato dal mezzo ed è finito sull’asfalto.

Sul posto in codice rosso è intervenuto il 118 con l’automedica Golf 3, l’ambulanza della Croce Rossa di Torriglia. El’elisoccorso dei vigili del fuoco con l’elicottero Drago.

Il 40enne è stato trattato sul posto e, viste le sue condizioni di salute, è stato trasferito in codice giallo al San Martino tramite l’elicottero.

Sul posto anche i carabinieri di Torriglia dipendenti dalla compagnia di Chiavari.