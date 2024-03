A fuoco cucina in via Terpi: madre e piccolo intossicati

La donna è stata trattata sul posto, il piccolo è stato trasferito al Gaslini

Genova – Erano quasi le 23 di ieri quando, in via Terpi in Valbisagno, sono scattati i soccorsi per un rogo divampato in una cucina.

Una mamma di 65 anni e il figlio abitanti nell’abitazione sono rimasti intossicati per il fumo che il rogo ha generato.

Sul posto il 118 con la Croce Bianca Castelletto, la Nuova Volontari del Soccorso Moresco e l’automedica Golf 3.

La madre è stata trattata sul posto, mentre il figlio è stato trasportato al Gaslini.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme. Parrebbe che il rogo sia partito dal cattivo funzionamento di una lavatrice.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale intervenuta per permettere l’intervento dei soccorsi.