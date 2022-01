Costa Toscana, a bordo una sfilata sostenibile con Minh Anh

Il 28 febbraio 2022, Jessica Minh Anh, la creatrice dei progetti “Fashion x Sustainability” più innovativi al mondo, trasformerà Costa Toscana, nuova nave da crociera alimentata a gas naturale liquefatto, in una passerella in mezzo al mare.

Sullo sfondo cinematografico della Riviera ligure, il “J Spring Fashion Show 2022” porterà un messaggio di sostenibilità e stile, con un’iniziativa davvero unica nel mondo della moda e dell’industria crocieristica.

L’evento si svolgerà a bordo di Costa Toscana prima della sua crociera inaugurale, con la nave, una vera e propria “smart city” galleggiante, ormeggiata davanti a Portofino.

I brand partecipanti, che saranno svelati all’inizio di febbraio, presenteranno in anteprima una combinazione di collezioni di haute couture, prêt-à-porter e accessori creativi provenienti dai cinque continenti.

Alle precedenti sfilate di Jessica hanno preso parte Paul Costelloe, Montblanc, Yumi Katsura, Ziad Nakad, Shiatzy Chen e Tony Ward. Il red-carpet sarà caratterizzato dal meglio dell’arte, dell’architettura, della cultura, del lusso e delle prelibatezze italiane, che accompagneranno la suggestiva sfilata.

Parlando della scelta di Costa Toscana per la sua sfilata, Jessica Minh Anhha dichiarato: “Questo particolare periodo storico offre l’opportunità per una ripartenza sostenibile della nostra società. Costa Toscana si sposa perfettamente con il mio obiettivo di promuovere la sostenibilità in un modo che sia anche attraente dal punto di vista estetico. Questa nave è alimentata a gas naturale liquefatto, una delle tecnologie più avanzate disponibili per una riduzione immediata delle emissioni. Rappresenta una svolta nel settore del turismo. Sono lieta di celebrare la rinascita del business e dello stile a bordo di una nave così unica”.

“J Spring Fashion Show 2022” segna il ritorno in passerella di Jessica Minh Anh dopo il grande successo di “Runway on the Runway”, sfilata che si è tenuta prima della pandemia all’aeroporto internazionale JFK di New York, dove la top model diventata imprenditrice ha promosso la catena di approvvigionamento sostenibile a livello globale. Lo show a bordo di Costa Toscana combinerà le tre famose serie di sfilate di Jessica – Fashion x Sustainability, Catwalk-On-Water e Sky-High – in un’esibizione straordinaria. Le edizioni precedenti delle sfilate di Jessica si sono tenute sulla Torre Eiffel, sul Tower Bridge di Londra, sul Grand Canyon Skywalk, sulla diga di Hoover, alla centrale elettrica Gemasolar, e a bordo di navi da crociera internazionali a Dubai, New York, Sydney e Hong Kong.

“Jessica Minh Anh ha innovato il mondo della moda coniugandolo con la sostenibilità, proprio come Costa Crociere ha innovato il settore crociere con navi sempre più sostenibili” – ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. “Siamo stati la prima compagnia di crociere al mondo ad introdurre navi alimentate a LNG, e siamo lavorando per promuovere un turismo di valore, sostenibile e inclusivo. In questa fase di ripresa graduale dell’industria del turismo, è una grande opportunità avere Jessica a bordo della nostra nuova ammiraglia Costa Toscana per lanciare un messaggio così importante, in un modo così creativo. Siamo inoltre lieti che questa collaborazione avvenga proprio in Italia, e in particolare in Liguria, la nostra casa”.

In preparazione al “J Spring Fashion Show 2022”, lo scorso weekend Jessica Minh Anh ha incontrato il Direttore Generale di Costa Crociere a bordo di Costa Toscana, a Civitavecchia. Nel video ufficiale della campagna di lancio dello show, girato in questa occasione, Jessica Minh Anh sfila sulla Passeggiata Volare, uno dei punti più spettacolari della nave, indossando un abito rosa brillante, sullo sfondo pittoresco dei ponti esterni di Costa Toscana e del mare e del cielo del Mediterraneo. Per ulteriori informazioni, visitare JMA Website.