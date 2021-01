Costa Smeralda si appoggia alla banchina e danneggia gru

Questa mattina l’ammiraglia di Costa Crociere, Costa Smeralda si è “appoggiata” alla banchina del suo home port a Savona.

L’impatto nel terminal crociere ha provocato lievi danni ad una gru, mentre una scialuppa nell’impatto si è danneggiata ed è caduta in mare.

Da una prima ricostruzione la nave era in manovra per effettuare l’ingresso in porto quando ha toccato la banchina, per cause da accertare, ed è andata ad urtare una gru di terra posizionata nella zona 16 del porto di Savona.

Da Costa Crociere spiegano che non ci sarebbe stato “alcun danno strutturale allo scafo” e che “la caduta e il conseguente danneggiamento di una scialuppa in mare” sarebbe avvenuta “a causa del cedimento di un verricello con l’imbarcazione che è stata prontamente recuperata”.

Non si sono registrati feriti fra il personale di terra e di bordo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.