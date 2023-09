Corso Marconi chiuso e caos, il Pd attacca Bucci: mezza Genova paralizzata

“La decisione del Comune di Genova di chiudere corso Marconi in occasione del Salone Nautico, senza offrire reali alternative per la viabilità, ha portato mezza Genova alla paralisi. Il sindaco Marco Bucci ha fatto una passerella sulla schiena dei genovesi e deve rivedere la sua scelta”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali del Partito Democratico commentando il “caos mobilità provocato dalle modifiche al traffico alla Foce”.

Secondo i dem “le scelte fatte a tavolino nel ‘palazzo’, anche stamane hanno congestionato il traffico di chi doveva andare a scuola, chi a lavorare e chi al Salone Nautico stesso”.

Nella giornata di ieri alcuni automobilisti sono stati multati dai vigili urbani genovesi per “aver usato in modo improprio il clacson” mentre il traffico nella zona era in tilt.

“Disagi reali che hanno colpito ancora una volta i genovesi, mentre il sindaco Bucci si ostina a praticare il gioco delle tre carte con parcheggi, corsie di transito e aree pubbliche che ruotano a suo piacimento senza arrivare ad ammettere ciò che è sotto gli occhi di tutti: il fallimento della sua gestione della mobilità cittadina”.