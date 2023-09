Salone Nautico, alle 15.45 arriva Giorgia Meloni. Balleari candidato alle europee

Cambiano gli orari degli appuntamenti della premier Giorgia Meloni al Salone nautico di Genova previsti per oggi.

Meloni arriverà alle 15:45 e non alle 16:30 come era stato annunciato.

Ad accoglierla ci saranno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e tutto lo stato maggiore di Fdi a Genova e in Liguria.

Intanto, ieri il partito di Giorgia Meloni ha indicato il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza e il capogruppo regionale di FdI Stefano Balleari quali candidati alle elezioni europee del 2024 nella circoscrizione Italia nord-occidentale (Piemonte Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia).

Entrambe le candidature hanno già ottenuto il via libera della leader Giorgia Meloni.

L’annuncio è arrivato dal deputato e coordinatore regionale di FdI in Liguria Matteo Rosso.

“Fidanza e Balleari – ha dichiarato Rosso – sono la coppia della Liguria che Fratelli d’Italia vuole portare insieme con la massima convinzione, con il cuore e con la massima passione in Europa”.

“Sono commosso, dico la verità – ha affermato Balleari – Giorgia Meloni mi ha dato il suo assenso e stamattina il ministro Lollobrigida mi ha detto che può essere una sfida giusta per la Liguria. A Genova, in Liguria e nel Paese governa il centrodestra, se anche in Europa ci riuscissimo sarebbe un risultato straordinario”.

“In Europa – ha sottolineato Fidanza – siamo pronti a cambiare finalmente una maggioranza innaturale che in questi anni ha frenato ogni possibilità di crescita”.