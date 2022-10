Corso gratuito di public speaking. In arrivo a Sanremo con incontri a partire dal 4 novembre. Lo comunica CNA Imperia.

Corso gratuito di public speaking con prove pratiche.

CNA Imperia, a Sanremo prende il via un corso gratuito di public speaking

A Sanremo prenderà il via un corso gratuito di public speaking, organizzato da CNA Imperia, per imparare a parlare in pubblico.

Il corso si dividerà in quattro incontri gratuiti durante i quali si terranno prove pratiche per essere subito pronti a parlare in pubblico.

Gli incontri si svolgeranno a novembre, tutti i venerdì dalle 14 alle 18. Il primo appuntamento sarà venerdì 4 novembre, gli altri incontri, invece, si terranno l’11, il 18 e il 25 novembre.