Coronavirus, Ekdal rassicura: Sto molto meglio

Il blucerchiato Albin Ekdal ha voluto rassicurare tutti i tifosi blucerchiati su Twitter. Salgono ad otto i contagiati in casa Samp al Coronavirus.

«Grazie per tutta la vostra vicinanza. Mi sento già molto meglio dopo un giorno di riposo. Spero che tutti prendano sul serio questa malattia. Se sentite i minimi sintomi, restate a casa. Ascoltate le autorità e fate tutto ciò che è in vostro potere per aiutare a ridurre la diffusione del virus. Ci aiuterà a proteggere i malati e gli anziani. Inoltre vorrei ringraziare tutto il personale sanitario che sta facendo un lavoro eroico in questo momento».