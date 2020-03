Coronavirus, calcio nel caos: cosa fare con Euro 2020

Il pallone, come tutto il mondo, è oramai nel caos per il problema del coronavirus che sta dilagando in tutto il mondo. Cosa fare di Euro2020.

La chiave di volta è la questione tempistiche. Ed il banco, in questo senso, è tutto in mano alla UEFA. Per Champions ed Europa League, dopo la sospensione appena decisa, si parla della possibilità futura di una final-eight a partita secca, una volta completati gli ottavi, in due nazioni diverse franche dal virus. Ma sia per le due competizioni che per l’Europeo, il problema è ampio. L’evoluzione del contagio è totalmente imprevedibile e tra qualche mese paesi attualmente molto colpiti potrebbero essersi ripresi, con altri invece in situazioni problematiche. Il che rende complicato prevedere la possibilità di giocare le coppe e il campionato europeo. La cui disputa rappresenta il punto focale anche per la Serie A.