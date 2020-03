Samp, i numeri della squadra in questa stagione

A campionato fermo facciamo il punto con le statistiche della Stagione della Samp fino a questo momento.

La Sampdoria ha mantenuto una media di 1.3 punti a partita nel campionato in corso nelle 18 gare giocate sotto la gestione di Claudio Ranieri, contro 0.4 punti a match nelle sette sfide con Eusebio Di Francesco in panchina.

Dall’arrivo di Claudio Ranieri, la Sampdoria non ha subito gol in sei partite di Serie A: solo il Milan (sette volte) ha fatto meglio nel periodo.

La Sampdoria è quart’ultima per percentuale realizzativa (7.6%) in questo campionato; tuttavia, nel 2020, tale percentuale dei blucerchiati è salita all’11%, catapultando così i liguri al quinto posto in questa classifica, alle spalle di Atalanta, Lazio, Genoa e Juventus.

Statistiche Generali

La Sampdoria è la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezzora di gioco nel nuovo anno solare: ben 11, sui 14 totali. Nessuna squadra ha segnato in percentuale più gol della Sampdoria dagli undici metri in questo campionato: il 25%, sette sulle 28 reti complessive.

La Sampdoria è, al pari della Lazio, una delle due squadre ad aver perso meno punti (entrambe tre) da situazioni di vantaggio in questo campionato. Sono 254 i contrasti vinti dalla Sampdoria: record nella Serie A 2019/2020