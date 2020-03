Coronavirus | Bozza nuovo decreto: Governo potrà prorogare chiusura esercizi fino a 31 luglio

“Il Governo si riserva di chiudere i locali pubblici, che di fatto possono creare assembramento di persone, fino ad estate inoltrata”.

E’ un’ipotesi, ma che è contenuta all’interno della bozza del decreto all’esame del Governo e che sarà discusso nel Consiglio dei Ministri in programma oggi dalle 14 a Palazzo Chigi. Lo riporta Agipronews.

“Tra le altre ipotesi, secondo quanto riporta l’agenzia specializzata in giochi e scommesse, ci potrebbe essere anche la chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo”.

“Tra le misure che il Governo potrà adottare – prosegue Agipronews – in misura non superiore a trenta giorni di durata e fino al 31 luglio per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso.

I provvedimenti anti-epidemia, prosegue Agipronews, avranno durata «non superiore a trenta giorni», sono reiterabili e modificabili «anche più volte fino al 31 luglio 2020» e con possibilità di «modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus». Le misure – tra cui la possibile ulteriore chiusura delle sale, attualmente chiuse fino al 3 aprile – «sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate».